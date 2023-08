Crémines (BE): Deux blessés dont un grave dans un accident de la circulation

Un accident par perte de maitrise a impliqué une voiture samedi en début de soirée à Crémines (BE). Le véhicule a terminé sa course sur le flanc. Deux personnes ont été blessées dont une grièvement. Une enquête a été ouverte. Peu après 18h, un véhicule avec deux personnes à bord est sorti de sa trajectoire et a heurté

le talus sur la droite de la chaussée de la rue principale. Sous le choc, le véhicule s’est renversé sur le côté et s’est immobilisé ainsi quelques mètres plus loin sur la route.