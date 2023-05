Fribourg: Cremo a été victime d’escrocs basés en Grande-Bretagne

On sait que les grandes entreprises, malgré toutes les précautions qu’elles prennent, ne sont pas à l’abri de cyberattaques. On imagine un peu moins qu’elles puissent se faire avoir par une arnaque au scénario somme toute assez simple. C’est pourtant ce qu’a vécu la société Cremo entre fin 2019 et début 2020. L’escroquerie, qui s’est déroulée en trois volets, a coûté plus de 450’000 francs au géant fribourgeois de l’industrie laitière, révèle «Le Temps». C’est la valeur des 32,7 tonnes de fromage livrées en Grande-Bretagne à des personnes qui s’étaient fait passer pour des acheteurs de deux enseignes d’envergure: Harrods et Iceland Foods. Les escrocs se sont emparés de la marchandise, qui a probablement été vendue au marché noir. Et lorsque Cremo a envoyé les factures à ses «clients», ceux-ci sont tombés des nues.