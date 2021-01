Après une première classe dimanche soir , les parents d’élèves de l’école primaire de Cressy, à Confignon (GE), ont reçu un deuxième courrier mardi les informant de la mise en quarantaine de deux nouvelles classes. Ces enfants devront rester à la maison jusqu’au 5 février. Le Département de la santé a confirmé cette information jeudi. Cette décision a été prise à cause de «la survenue de plusieurs nouveaux cas dans deux autres classes», a précisé Laurent Paoliello, porte-parole.

Il n’est pas avéré que les contaminations entre enfants ont eu lieu dans le cadre scolaire, puisque des contacts hors de l’école ont été identifiés entre élèves malades. Le département a estimé faire face à une situation de «haute transmissibilité». Pour Laurent Paoliello, «nous devons endiguer la flambée le plus possible, réduire le risque de nouvelles contaminations en chaîne». Il est recommandé aux parents de faire tester leurs enfants au cinquième jour après dernier contact avéré avec le malade, ceci afin «d’identifier plus rapidement la propagation virale».