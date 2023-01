Neuchâtel-Vaud : Creux-du-Van: recours d’Helvetia Nostra rejeté par le Tribunal fédéral

L’association qui lutte contre la destruction des paysages suisses n’a pas eu gain de cause dans le différend judiciaire l’opposant aux autorités cantonales neuchâteloises et vaudoises, à propos des mesures de protection sur le site du Creux-du-Van.

Les recours déposés par Helvetia Nostra contre les mesures de protection prises par les autorités neuchâteloises et vaudoises, sur le site du Creux du Van, ont été rejetées par le Tribunal fédéral. Dans un arrêt public vendredi, les juges de Mon-Repos ont estimé qu’Helvetia Nostra a eu tort de considérer que les dispositifs envisagés pour lutter contre la pression croissante à laquelle est soumis le site à la fois touristique et agricole étaient insuffisants. Les autorités neuchâteloises ont décidé d'établir un plan d'affectation cantonal. Pour sa part, Vaud a choisi de classer le site. Des mesures que le TF a jugé suffisamment adéquates «pour maintenir l'équilibre entre sous-exploitation et surexploitation».