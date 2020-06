Genève

Crime d’Onex: le TF confirme le verdict

Un Portugais avait été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de sa voisine. Il avait fait appel de sa condamnation. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours.

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation à 20 ans de réclusion et à l’internement de l’assassin d’une septuagénaire (archives).

Âgé de 54 ans, l’homme avait été reconnu coupable d’assassinat, séquestration et enlèvement, atteinte à la paix des morts, escroquerie et vol, notamment. Recourant à un agent infiltré durant la détention préventive du suspect, les enquêteurs avaient établi qu’il avait tué sa voisine de 74 ans afin de la dépouiller de ses biens.

Estimant que ses déclarations à l’agent infiltré étaient inexploitables, le recourant demandait que sa condamnation pour assassinat soit annulée et que seul le meurtre soit retenu. Il exigeait aussi que l’internement soit supprimé. Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral a balayé ces demandes.

Crime odieux

Les juges de Mon Repos ont estimé que, même sans agent infiltré, les éléments recueillis par les enquêteurs suffisaient à fonder une condamnation pour assassinat. Les déclarations recueillies par le faux détenu et la découverte du corps ont permis uniquement de déterminer que la victime avait été étranglée, et non étouffée, tous les autres modes d’agir ayant déjà été exclus par la police scientifique.