Plusieurs arrestations de mafieux en Sicile et à New York

Crime organisé : Coup de filet anti-Mafia en Sicile et à New York

L’enquête a permis de mettre au jour des activités criminelles internationales allant de New York à Palerme en passant par Rome. Getty Images via AFP

La police italienne a lancé mercredi, avec son homologue américaine, le FBI, un coup de filet contre la Mafia en Sicile et à New York, conduisant à l’arrestation de seize personnes soupçonnées notamment d’extorsion.

Extorsions, agressions et incendies criminels

Dix-sept mandats d’arrêt ont été délivrés, sept dans la province sicilienne de Palerme et dix autres à New York, dans le cadre de cette enquête pour association mafieuse, extorsion, enchères truquées et incendie criminel visant le clan Gambino, a précisé la police italienne dans un communiqué. Si dans un premier temps les autorités ont fait état de 17 arrestations, le Ministère américain de la justice a ultérieurement précisé que seuls seize des suspects avaient été arrêtés, soulignant qu’un individu recherché en Italie était toujours en cavale.

Les dix suspects arrêtés aux États-Unis sont tous soupçonnés d’être membres ou complices du clan Gambino, une des cinq grandes familles de la Mafia italo-américaine du nord-est des États-Unis, avec les Bonanno, les Colombo, les Genovese et les Lucchese. «Des années durant, les accusés ont commis des extorsions violentes, des agressions, des incendies criminels, des représailles contre des témoins et d’autres crimes dans le but de dominer les industries de la gestion des déchets et des travaux de démolition à New York», a déclaré le procureur américain Breon Peace dans un communiqué.

«Solidités» des liens criminels entre l’Italie et les États-Unis

Selon les autorités américaines, deux des suspects ont notamment coordonné une «violente attaque au marteau» contre un membre d’une entreprise de démolition avec laquelle ils avaient un différend financier et ont ensuite diffusé les photos de l’agression à d’autres compagnies du secteur.

L’enquête lancée en avril 2021 a permis de mettre au jour des activités criminelles internationales allant de New York à Palerme en passant par Rome. Elle a permis de confirmer «la solidité» des liens criminels entre les États-Unis et l’Italie et de mettre en lumière «l’intérêt» de la Mafia américaine pour les questions d’organisation de la Cosa Nostra, Mafia sicilienne. Les activités d’extorsion ont aussi visé des restaurateurs d’origine sicilienne installés à New York, notamment en faisant pression sur des membres de leurs familles résidant en Sicile.

«Capitaine» présumé de Gambino

En Sicile, l’enquête a permis de démonter l’étroit contrôle exercé par la Mafia sur son territoire en y développant un trafic de drogue florissant et des pratiques criminelles conditionnées à l’approbation des boss locaux. Parmi les accusés américains figurent Joseph Lanni, un «capitaine» présumé de Gambino âgé de 52 ans, également connu sous les noms de «Joe Brooklyn» et «Mommino», ainsi que des «soldats» et autres complices, ont indiqué les autorités.

La Mafia new-yorkaise a subi plusieurs coups durs dans les années 2010, entre arrestations, luttes fratricides et concurrence d’autres organisations criminelles, mais ses clans sont toujours considérés comme actifs. Le 14 mars 2019, le chef du clan Gambino, Francesco «Frank» Cali, avait été tué par balle à l’extérieur de son domicile de Staten Island, à New York.