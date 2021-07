Genève - Crime pédophile: jamais le Parquet n’avait tapé si fort

Jamais une affaire de pédophilie, depuis la réforme de la justice en 2011, n’avait abouti au Tribunal criminel genevois – saisi quand le Parquet requiert une peine d’au moins 10 ans. La triste première s’est produite en avril, mais était passée inaperçue: aucun média n’avait suivi le procès, que le pouvoir judiciaire avait omis d’annoncer, et où le Ministère public avait réclamé 12 ans ferme. À son terme, un homme de 76 ans a pris 8 ans pour des faits d’une rare horreur (lire l’encadré).



De fin 2016 à mars 2019, il avait fait vivre l’enfer à un garçon d’alors 10 ans et à deux sœurs de 6 ans, le tout dans un cadre quasi incestueux: il était l’amant de la grand-mère des enfants, le parrain de la mère du bambin et celui d’une des fillettes. De quoi l’armer d’une emprise démesurée. «Le choix du Tribunal criminel illustre la volonté du Parquet de considérer que la pédophilie n’est pas une petite infraction, juge Me Lorella Bertani, avocate du garçon. La justice commence à donner le signal que c’est grave. Les peines augmentent un peu. L’analyse de la parole de l’enfant a beaucoup évolué. La contrainte sexuelle est admise bien plus facilement sur une base psychologique. Tant mieux: un pédophile violent, c’est rarissime.»