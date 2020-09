Venezuela : Maduro et des ministres soupçonnés de crimes contre l’humanité

Un rapport de l’ONU a mis en cause mercredi à Genève le président vénézuélien Nicolas Maduro et des membres de son gouvernement.

Le gouvernement vénézuélien, les forces de sécurité et des groupes œuvrant avec eux ont perpétré des actes qui équivalent à des crimes contre l’humanité. La Mission internationale d’établissement des faits a mis en cause mercredi à Genève le président Nicolas Maduro.

Les violations dans le cadre de la crise politique sont «extrêmes» et ont été très organisées, estiment dans leur premier rapport les trois experts indépendants mandatés par l’ONU. Ils ont mené des investigations et vérifié des indications sur plus de 3100 cas. Si les forces de sécurité sont responsables des actes, le président et les ministres de l’Intérieur et de la Défense n’ignoraient pas les crimes, affirme le rapport.