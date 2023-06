Australie Crimes de guerre: un «héros» perd son procès en diffamation 

Ben Roberts-Smith, ancien membre du corps d’élite Special Air Service (SAS), avait intenté une action en diffamation après la parution en 2018, dans trois journaux, d’articles où il était accusé d’avoir pris part au meurtre de six prisonniers non armés en Afghanistan. Ben Roberts-Smith, qui a toujours rejeté ces allégations, avait porté plainte pour diffamation et réclamait plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts.