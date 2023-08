Criminalité transfrontalière: Toujours plus de caméras pour scanner les plaques des criminels

De nombreux cantons utilisent déjà des caméras de surveillance de trafic mais c’est le gouvernement suisse qui en utilise le plus avec 400 caméras en activité.

Lutter contre la criminalité organisée transfrontalière est un défi quotidien pour les forces de l’ordre. Dans leur arsenal, elles disposent toutefois de caméras intelligentes capables de scanner avec une haute précision les plaques d’immatriculation des véhicules et donc de les identifier. Si ce système existe depuis 2005 déjà, il se développe toujours plus. Ainsi de 200 caméras qui surveillaient les frontières en 2014, la Suisse est passée à 400 aujourd’hui, annonce le Conseil fédéral. Et ce n’est pas fini: d’autres installations sont déjà prévues.