Les places au procès de Depp et Heard s'arrachent

C’est dans le tribunal de cette ville de 23’000 habitants que se déchirent Johnny Depp et Amber Heard, sous l’oeil affûté des caméras, qui diffusent le procès en direct dans le monde entier. Entre révélations scabreuses, larmes , accusations de tromperies et de violences , les deux ex-époux s’accusent mutuellement de diffamation à coup de millions de dollars.

Des bracelets vendus au noir

Selon des journalistes sur place, seules les cent premières personnes à se présenter ont «la chance» de pouvoir vivre l’événement depuis l’intérieur. En dehors, cris et bagarres seraient de mises pour voler la priorité à d’autres et couper les files. Les bracelets permettant de se rendre au procès seraient également revendus à prix d’or.

Amber détestée, Johnny adulé

Amber Heard, de son côté, se retrouve principalement singée à coups de mèmes, et est accusée de jouer la comédie à des fins financières. Une pétition , signée par plus de 3 millions de personnes, demande également à ce qu’elle soit retirée du prochain film d’«Aquaman», dans lequel elle tient le rôle de Mera.

«Des analyses sociologiques démontrent que les profils des victimes et des auteurs influencent la manière dont on va comprendre, crédibiliser et légitimer leur parole. Mais Amber Heard, elle, n’entre pas dans ce carcan-là. Johnny Depp, lui, correspond à l’image d’un homme qui serait bafoué, trahi et victime de sa propre notoriété», a-t-elle expliqué au quotidien romand.