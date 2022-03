Université de Lausanne – Cris nazis et messages sexistes lors d’une conférence sur les femmes

Zoombombing: les machistes à l’attaque des féministes

L’attaque survenue à l’UNIL à l’occasion de la Journée internationale des femmes est, selon toute vraisemblance, à inscrire dans une série d’actes techniques malveillants sur Zoom qui portent la signature de machistes ayant pour cible les féministes. Le 25 février, l’exposition itinérante «Archéo-Sexisme» était déjà visée à l’Université Jean Jaurès de Toulouse. Une attaque semblable à celle qui a eu lieu par la suite à l’UNIL. Même scénario lors d’une conférence sur le sexisme qui a eu lieu à Louvain (Bel), le 7 mars, lors d’un événement en prélude à la Journée des femmes. Cette forme de zoombombing est de plus en plus répandue. Les perturbateurs-hackers prennent le contrôle de l’écran partagé pour véhiculer des messages obscènes, haineux, racistes ou sexistes. L’Université de Genève a notamment mis en place un tutoriel pour donner des trucs et astuces utiles en cas de zoombombing.