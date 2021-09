Football : Cris racistes: Milan veut une enquête sur les fans de la Lazio

Dimanche à Milan, les joueurs de Milan Tiémoué Bakayoko et Franck Kessié auraient été pris à partie par des supporters romains. Le club veut des réponses.

L’AC Milan a annoncé lundi saisir la Fédération italienne de football pour qu’elle enquête sur des cris racistes présumés dont son milieu de terrain français Tiémoué Bakayoko et son coéquipier, Franck Kessié, affirment avoir été la cible de la part de supporters de la Lazio dimanche.

Plus tôt dans la journée, le milieu de terrain français avait accusé, dans un message sur Instagram, «certains supporters de la Lazio» d’être à l’origine de «cris racistes envers moi et Franck Kessié». «Nous sommes forts et fiers de notre couleur de peau. J’ai pleine confiance dans notre club pour les identifier», a ajouté Bakayoko, sorti sur blessure peu après son entrée en jeu.