Crise à la Patrouille des Glaciers: L’auteur des insultes et des menaces a été condamné

La célèbre course avait failli devoir être annulée en 2022 en raison des tensions internes entre le commandement et l’association qui la soutient financièrement.

Le juge a estimé qu’il s’agissait bien, au sens pénal, de menaces, de diffamation et d’injure, et a condamné cet ex-dirigeant, anciennement cadre à l’armée, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 80 fr., avec sursis. Il écope également d’une amende de 640 fr., et devra payer une indemnité pour tort moral à Daniel Jolliet. Il a toutefois été libéré des accusations de calomnie et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, en lien avec la création d’une fausse adresse email et l’usurpation d’un numéro de téléphone pour envoyer son SMS.