Services d’urgence – Crise au 144: le Canton de Vaud intervient

Après la démission de deux cadres, le gouvernement vaudois a confié à son chef d’État-major de conduite la mission de garantir le bon fonctionnement de la centrale et de restaurer un cadre de travail apaisé.

Le 144 manque de personnel et cela se ressent sur l’ambiance de travail des collaborateurs. Archives / 24heures /Odile Meylan

La Fondation Urgences Santé (FUS), qui chapeaute notamment les centrales d’appel 144 des cantons de Vaud et de Neuchâtel, s’enfonce dans la crise. Alertés en août dernier sur des problèmes de management et de conditions de travail, l’État de Vaud et le Conseil de fondation ont chacun lancé un audit.

Mais les choses se sont encore détériorées mardi et deux cadres ont démissionné. Selon la RTS, il s’agit du directeur de la centrale et de la responsable des ressources humaines. Le Canton de Vaud a aussitôt confié à son chef d’État-major de conduite la ­responsabilité de garantir le bon fonctionnement des missions de la fondation et d’y restaurer un climat de travail apaisé. Denis Froidevaux établira aussi un diagnostic et formulera des propositions pour stabiliser la situation, en parallèle des résultats des audits.

Selon «24 heures», la situation dure depuis plusieurs années. Le manque de personnel pour gérer les nombreux appels reçus par la centrale 144 aurait déjà mené à un audit des autorités vaudoises, en 2017. Mais les améliorations ne seraient jamais arrivées et les employés seraient épuisés par les tensions subies sur leur lieu de travail, faites de «reproches, menaces, agressivité et accusations», selon la section vaudoise du Syndicat suisse des services publics (SSP), qui a réagi mercredi par communiqué. Elle a ainsi formulé plusieurs exigences, dont le retrait du Conseil de fondation et la mise sous tutelle immédiate de la Fondation par les autorités vaudoises.