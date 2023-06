Ville de Genève: Crise au sein de la Gérance immobilière municipale

Chargée de gérer l’important parc immobilier de la Ville, la Gérance immobilière municipale (GIM) est minée par des querelles internes. Les conflits personnels, des logiques de clans et les délations semblent pulluler, tandis que le chef de service est contesté pour son management jugé parfois dénigrant. Si un récent audit a souligné l’ambiance «toxique» qui régnait dans le service, il a nuancé les critiques, révèle la «Tribune de Genève». Les difficultés au sein de la GIM datent d’avant l'arrivée de son nouveau responsable, il y a un an, selon le rapport. Ce dernier estime qu’il a certes pu commettre des «erreurs de communication», mais sa compétence et son intégrité sont reconnues. Des séances de coaching sont néanmoins prévues.