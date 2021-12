Liban : Crise avec les États du Golfe: le ministre controversé annonce sa démission

Le ministre de l’Information, George Kordahi, avait critiqué l’intervention de l’Arabie saoudite dans la guerre au Yémen.

L’Arabie saoudite a rappelé fin octobre, son ambassadeur à Beyrouth, et expulsé l’ambassadeur libanais à la suite de propos de George Kordahi, critiquant l’intervention militaire de Ryad au Yémen et défendant les rebelles Houthis pro-iraniens. Trois autres pays du Golfe – Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Koweït – ont pris des mesures de rétorsion à l’égard de Beyrouth.