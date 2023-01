Lausanne : Crise chez les infirmières scolaires: un audit blanchit la directrice

Vocabulaire «sans termes grossiers»

L’audit a notamment relevé que la directrice utilisait un vocabulaire «sans termes grossiers», contrairement à ce que déclarent ses accusatrices. «Des maladresses ont été faites dans le processus de gestion des réaffectations. Il a manqué de communication et non d’information», a nuancé l’audit. Plusieurs pistes ont été avancées pour le retour à un climat de travail sain et apaisé: revoir et adapter le mode de communication de la direction, fixer des objectifs et fournir des moyens aux infirmières pour qu’elles puissent corriger ce qui doit l’être, poser les problèmes sur la table…