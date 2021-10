Genève – Crise dans les crèches du quartier des Paquis

Genève : Crise dans les crèches du quartier des Pâquis

Une cinquantaine d’éducateurs ont démissionné en deux ans. Accusée de management «autoritaire», la direction s’en défend.

Souffrances au travail, climat délétère, périodes de sous-effectif et management «autoritaire»: tels sont les griefs adressés à leur direction par des collaborateurs œuvrant au sein des cinq crèches des Pâquis. Depuis la rentrée 2019, une cinquantaine d’éducateurs ont quitté leur poste, révèle la « Tribune de Genève ». Selon plusieurs témoignages, la situation se serait dégradée depuis l’arrivée en 2018 d’une nouvelle directrice. Le syndicat Sit, le Service d’autorisation et de surveillance de l'accueil de jour, ainsi que l’Office cantonal de l’inspection du travail ont tour à tour été saisis.

La directrice se défend, arguant que la majorité des départs seraient dus à des «choix personnels». Elle assure aussi qu’il lui a fallu mettre en conformité les crèches et élever le niveau d’exigence: «Il n’y avait pas de projet pédagogique pour l’ensemble des institutions. Les équipes vivaient en électrons libres, la plupart des démissionnaires n’étaient pas compétents. Les pratiques étaient disparates (…) et parfois inadéquates». Soutenue par la présidence des institutions, la responsable reconnaît de possibles «maladresses», mais réfute avoir été autoritaire. En matière d’ouverture des crèches alors que du personnel manquait, elle admet que dans ces cas-là, «nous avons souvent été à la limite, fait du rafistolage et nous n’aurions pas dû.»