Nyon (VD) : Crise de l’administration: des personnalités locales demandent un audit du Canton

«Depuis plusieurs années, on assiste à une valse de démissions, de renvois et de dépressions parmi les cadres de la commune, avec toutes les conséquences que cela implique sur le plan humain comme sur le plan financier et finalement sur le plan de l'efficacité de la commune.» C’est par ces mots que commence le communiqué du collectif Nyon Autrement. Ce dernier, composé d’ancien conseillers municipaux et communaux, se décrit comme un groupe qui n'est pas partisan, sans ambition politique et venant de plusieurs horizons, «qui est réuni par amour pour la Ville de Nyon et sa déception de la voir s'enfoncer dans la crise».