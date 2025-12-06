Un avion transportant 172 migrants vénézuéliens expulsés des États-Unis a atterri à Caracas, intensifiant les tensions entre Trump et Maduro.

Des Vénézuéliens expulsés des États-Unis débarquaient à l’aéroport au Venezuela en mars 2025. AFP

Un nouvel avion américain transportant 172 migrants clandestins vénézuéliens expulsés des États-Unis est arrivé vendredi à Caracas, après la réactivation de ces vols de retour malgré la crise entre Caracas et Washington et l’annonce du président Donald Trump que l’espace aérien vénézuélien était «fermé».

L’arrivée de ce deuxième vol cette semaine, après un premier mercredi, intervient alors que les États-Unis ont intensifié leur pression sur Caracas. Washington, qui dit lutter contre les cartels de la drogue, a déployé des forces armées en mer des Caraïbes, notamment le plus grand porte-avions du monde. Nicolas Maduro affirme que ce déploiement vise à le renverser et à s’emparer des réserves de pétrole du pays.

Espace aérien fermé

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA, américaine) avait demandé fin novembre de «prendre des précautions extrêmes» lors du survol du Venezuela, conduisant la quasi-totalité des compagnies internationales à suspendre leurs vols. Trump, dont la lutte contre l’immigration aux États-Unis est une des priorités, avait alors estimé sur son réseau social qu’il fallait considérer l’espace aérien vénézuélien comme «entièrement fermé».

Selon les autorités vénézuéliennes, qui médiatisent ces arrivées, le vol du jour provenait de Phoenix (Arizona, ouest américain) et transportait cinq enfants, 26 femmes et 141 hommes. Selon les chiffres officiels, cela porte à 18'260 le nombre de Vénézuéliens rapatriés dans ces vols de «retour à la patrie» dont plus de 14'000 des États-Unis (il y a des vols de retour de migrants bloqués dans d’autres pays).

Frappes dans les Caraïbes

Donald Trump souffle le chaud et le froid sur la possibilité de frappes sur le territoire vénézuélien. Il a indiqué avoir parlé avec le président vénézuélien Nicolas Maduro la semaine dernière sans révéler la teneur de leurs propos. Les États-Unis ont conduit plus d’une vingtaine de frappes dans les Caraïbes et dans le Pacifique – la dernière annoncée vendredi – pour un total d’au moins 87 morts sans fournir de preuves de leur lien avec le narcotrafic. La légalité de ces frappes est contestée par de nombreux experts.

L’administration du président Donald Trump et le ministre de la Défense, Pete Hegseth, sont vivement critiqués pour une opération au cours de laquelle l’armée a lancé une seconde salve contre un navire déjà touché dans les Caraïbes, tuant deux survivants de la première frappe.