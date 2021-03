Accord de Paris : Crise du climat: 58’000 Belges attaquent l’État en justice

Le procès, qui s’est ouvert mardi à Bruxelles, vise à faire condamner le gouvernement pour son inaction dans la lutte contre le réchauffement.

Cet accord date de fin 2015, et les objectifs ont été révisés entretemps au niveau international, ce dont les plaignants tiennent compte.

Constat d’échec

Dans la procédure belge, il est demandé à la justice de constater que la Belgique a échoué à réduire au plus tard en 2020 le volume global de ses émissions de «40% ou à tout le moins de 25%» par rapport au niveau de 1990.

Quatre gouvernements sont cités à comparaître; le gouvernement fédéral et ceux des trois régions du pays (Flandre, Wallonie, Bruxelles) ayant également des compétences en matière d’environnement et de mobilité. Les plaignants leur reprochent de ne pas avoir mené de politique climatique «comme des autorités publiques normalement prudentes et diligentes l’auraient fait».