Menée courant décembre 2020, une enquête de la Société pédagogique genevoise (SPG), publiée mardi, met en évidence le mal-être des enseignants de l’école primaire du canton, en pleine crise du Covid. Plus de 75% des répondants se sentent stressés et angoissés au travail et 89% «considèrent que les plans de protection sont plutôt lourds, voire très lourds à appliquer». Ces derniers entraînent d’ailleurs une hausse de la charge de travail, estiment 83% des personnes interrogées. La SPG, qui appelle le Département de l’instruction publique (DIP) à réagir, propose de revenir aux des classes partielles, comme lors de la rentrée. Une mesure à laquelle le DIP n’est pas favorable, jugeant «qu’elle ne va qu’accentuer les inégalités et les retards dans les apprentissages». Aucun engagement de personnel supplémentaire n’est actuellement à l’ordre du jour. «Le bassin de remplaçants est suffisant pour l'instant», a indiqué mardi le DIP.