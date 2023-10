Au Québec, le nombre de sans-abris bondit hors des grandes villes

«Une tempête parfaite»

La crise immobilière est sur toutes les lèvres et la pression de l’opinion publique et des partis de l’opposition oblige les gouvernements à prioriser cet enjeu. «On se retrouve dans une situation où même les gens bien nantis ont des difficultés avec le logement», a reconnu, mi-septembre, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Son homologue du Québec, François Legault, a pour sa part qualifié la conjoncture actuelle de «tempête parfaite». Cette crise «n’est pas acceptable dans une société quand même riche et moderne».

De plus, avec la rareté des logements et la hausse des prix des loyers et des maisons, sortir de la rue sans aide relève pratiquement de l’impossible, estime Karine Lussier, directrice d’un organisme de lutte contre la pauvreté à Granby. «On est outrés, tristes et fâchés, parce que ça fait des années qu’on dit «Attention, on se dirige presque vers une crise humanitaire.»