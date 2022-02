Crise ukrainienne : Moscou veut savoir de quel côté la Suisse se trouve

Le ministre russe des Affaires étrangères a écrit à Ignazio Cassis pour que la Suisse prenne position sur les revendications russes adressées aux USA et à l’OTAN.

À discuter dans le cadre de l’OSCE

Selon le Tagi, la Russie voudrait savoir où la Suisse se situe par rapport à la Charte de sécurité européenne, adoptée pour la première fois en 1999 par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La charte stipule notamment que chaque État participant peut «choisir librement ses arrangements de sécurité, y compris les traités d’alliance». Un État participant a également le droit à la neutralité et ne doit pas consolider sa propre sécurité aux dépens d’autres États.

Fortes tensions

Du coup, la Russie s’estime menacée et demande que Washington et les pays de l’OTAN s’engagent à ne pas élargir l’Alliance atlantique. Ce à quoi l’OTAN répond être engagé dans «la politique de la porte ouverte» à d’autres membres potentiels, une posture soutenue par Washington .

Vladimir Poutine dénonce «le manque de volonté de l’OTAN de répondre aux préoccupations légitimes de la Russie» concernant sa sécurité. Moscou demande également que l’OTAN s’abstienne de toute activité militaire en Ukraine, «en Europe de l’Est, dans le Caucase du Sud et en Asie centrale». En réponse, l’OTAN demande «le retrait des troupes russes d’Ukraine, de Géorgie et de Moldavie», en référence respectivement à la Crimée annexée, l’Ossétie et l’Abkhazie pour la Géorgie, et la Transdniestrie.