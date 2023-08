Crise énergétique: Economiesuisse lance ses idées pour produire plus d’électricité

Les politiciens ne sont pas emballés

Pour les membres de la CEATE-N, la commission de l’environnement et de l’énergie du National, economieuisse «enfonce des portes ouvertes». Car beaucoup de mesures prônées sont déjà en bonne voie au Parlement, rappellent-ils. Et ils critiquent. Ainsi le président Jacques Bourgeois (PLR/FR) n’aime pas l’idée de rémunérer les entreprises qui feraient des efforts. «En économisant l’énergie, elles épargneront déjà». A gauche, Roger Nordmann (PS/VD) et Delphine Klopfenstein Broggini (Verts/GE) jugent «irréaliste» un éventuel retour au nucléaire. La libéralisation du marché de l’électricité est aussi descendue en flamme. «Ce marché dysfonctionne, car il ne permet pas aux producteurs d’amortir les investissements», estime le Vaudois qui vient de sortir le livre «Urgence énergie et climat» sur le sujet. Enfin, l’idée que le développement des énergies renouvelables puisse avoir un intérêt prépondérant sur la nature fâche la Genevoise. Qui assure qu’avec l’initiative pour les panneaux solaires des Verts et les économies, on arriverait très bien à assurer le tournant énergétique».