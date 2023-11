En 24 heures, plus de 200 migrants ont été secourus dans la Manche

Plus de 200 migrants ont été secourus en l’espace de 24 heures, samedi et dimanche, alors qu’ils tentaient de gagner l’Angleterre par la mer à la faveur d’une fenêtre météo un peu plus favorable, selon un décompte de la préfecture de la Manche et de la mer du Nord (Prémar). Parmi les personnes secourues figurent deux exilés qui dérivaient au large de Calais, dimanche matin, dans un petit canot, précise la Prémar dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi.