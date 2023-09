Crise migratoire: Ursula von der Leyen attendue à Lampedusa

La dirigeante italienne avait demandé à Ursula von der Leyen de venir à Lampedusa constater la situation et au président du Conseil européen, Charles Michel, de mettre la question migratoire à l’ordre du jour du sommet de l’UE en octobre. Elle avait par ailleurs annoncé que son gouvernement avait l’intention de prendre des mesures extraordinaires.

Colère à l’extrême droite

Entre lundi et mercredi, environ 8500 personnes, soit plus que l’ensemble de la population de Lampedusa, sont arrivées à bord de 199 bateaux, selon les chiffres de l’agence des Nations Unies pour les migrations. Des milliers de ces migrants ont été transférés vendredi en Sicile. Les images de milliers de personnes dormant en plein air, escaladant la clôture du périmètre et errant dans la ville de Lampedusa ont suscité la colère des membres du gouvernement italien d’extrême droite.