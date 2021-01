Le constat est alarmant: entre avril et novembre 2020, la proportion de personnes présentant des symptômes dépressifs graves est passée de 9% à 18%. Les jeunes de 14 à 24 ans et les personnes subissant des pertes financières en raison de la pandémie – en plus du fardeau des restrictions sociales – sont les plus touchés. Cette détérioration conséquente de la santé mentale de la population a poussé la Fédération suisse des psychologues (FSP) à envoyer une lettre ouverte au Conseil fédéral, vendredi. «Le fait de ne pas traiter à temps les maladies psychiques a des conséquences désastreuses et provoque chaque année des milliards de coûts à la charge de l’économie et des assurances sociales», indique la faîtière dans sa missive. La FSP déplore le délai d’attente des patients pour un rendez-vous chez un psychothérapeute. «Des périodes allant jusqu’à six mois, voire plus dans certaines régions, sont à prévoir pour les traitements d’enfants et d’adolescents», ajoute l’instance. Corollaire de cette situation, des psychologues refusent de prendre des personnes en consultation car seuls les psychiatres ou les psychologues-psychothérapeutes peuvent facturer leurs prestations via l’assurance de base. La paire augmentation des demandes et pénurie de psychiatres conduit aux longs délais.