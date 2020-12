Football : Cristiano et la Juve réduits au silence par la Fiorentina

Les Florentins ont obtenu une victoire surprise (0-3) mardi sur le terrain de leur éternel rival en championnat d’Italie.

Dans un duel d’un autre temps, Franck Ribéry a mené en métronome la Fiorentina à la victoire (3-0) mardi sur le terrain de la Juventus de Cristiano Ronaldo, réduite à dix, qui n’est plus invaincue après la 14e journée de Serie A.

Éternel Ribéry

Il n’est bien sûr plus aussi virevoltant que lors de ses meilleures années, mais à 37 ans, Ribéry, à défaut d’électriser les rencontres par ses éclairs, peut continuer à animer le jeu par ses passes inspirées. Comme dans un fauteuil.

Grâce à ce coup d’éclat, la Viola (15e, 14 pts) se détache un peu de la zone rouge. Quant à la Juve, championne en titre, elle n’est plus invaincue et pointe désormais à la 4e place, à sept points de l’AC Milan, leader.

Cuadrado expulsé

Dès la 3e minute, quand on lui a donné la balle pour lancer une contre-attaque, l’ancien ailier du Bayern Munich n’est pas parti à grandes enjambées mais a, plus lucidement, trouver dans la profondeur son jeune coéquipier Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe de 20 ans, profitant d’une première largesse de la défense turinoise, est allé tromper d’une balle piquée Wojciech Szczesny. Premier tournant du match.

Le second tournant intervient quelques minutes plus tard, quand Juan Cuadrado, pourtant en phase offensive, n’a pas maîtrisé son tacle. Exclu, le Colombien a laissé la Juve à dix.

Face à Ribéry, Cristiano Ronaldo a alors tenté d’égaliser. Mais ses coups francs ont fini dans le mur (4e, 45e+2), ses tirs ont trouvé le filet extérieur (32e) ou le gardien Bartlomiej Dragowski (37e), et son but de la tête a logiquement été refusé pour un hors-jeu (57e).

Le supplice de Bonucci

Finalement, c’est encore Ribéry qui a été décisif. Sur le deuxième but, il récupère le ballon à l’entrée de la surface. La vue bouchée face à quatre joueurs, il a intelligemment décalé à Cristiano Biraghi, dont le centre est contré par Alex Sandro, gêné par Bonucci, dans son propre but (76e, 2-0). Sur le troisième enfin, c’est Ribéry qui récupère la balle dans les pieds de Bonucci, catastrophique décidément, pour mener au but de Martin Caceres (81e).