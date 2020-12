Cristiano Ronaldo entouré par son fils Cristiano Jr. et sa compagne Georgina Rodriguez, dimanche à Dubaï.

Et il l’est au quotidien pour son fils Cristiano Jr., qui se la joue déjà comme son paternel. «Je vois mon fils, il n’a que dix ans et il veut être comme moi», a déclaré Cristiano senior, pas peu fier de la situation. Dans la famille, la formule «tel père tel fils» prend tout son sens.

«Je suis dur et énervé parce qu’il boit du Coca-Cola. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites»

À la question de savoir si junior prenait déjà conscience de tous les sacrifices qu’il fallait faire pour être élu «Joueur du siècle», la réponse de l’attaquant de la Juventus a fusé: «Pas encore. Je suis parfois dur et énervé contre lui parce qu’il boit du Coca-Cola et du Fanta. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n’aime pas ça.»