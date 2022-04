Football : Cristiano Ronaldo a remercié Anfield Road

L’attaquant de Manchester United, récemment endeuillé par le décès d’un de ses jumeaux nouveau-nés, a remercié jeudi Liverpool et ses supporters pour leur soutien: «Moi et ma famille n’oublierons jamais.»

A la 7e minute de jeu, comme le numéro 7 qu’il porte depuis tout jeune et son premier passage à Old Trafford, les spectateurs présents à Anfield Road, de même que le staff des Reds sur le bord du terrain, s’étaient levés pour une minute d’applaudissements en soutien à Ronaldo, alors que le célèbre Kop avait entonné l’hymne du club, «You’ll Never Walk Alone» (Tu ne marcheras jamais seul), transformé pour l’occasion en «Ronaldo You’ll Never Walk Alone».