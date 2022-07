Football : Cristiano Ronaldo aurait demandé son départ de Man United

L’attaquant portugais aurait réclamé à sa direction de le libérer en cas d’offre satisfaisante. Selon RMC, le Bayern Munich, Naples, mais surtout Chelsea sont intéressés.

Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester United cet été. Le média britannique The Times affirme que le Portugais aurait demandé une autorisation de quitter son club si celui-ci recevait une offre satisfaisante.

Plusieurs clubs intéressés

C’est justement cette non-qualification qui aurait entraîné les envies de départs de l’attaquant indique The Times. Le joueur de 37 ans désire à tout prix disputer la Coupe aux grandes oreilles, estimant qu’il ne lui reste plus que quelques années au très haut niveau. Depuis 2003 et son son transfert du Sporting Lisbonne à Manchester United, le natif de Funchal n’a jamais manqué cette compétition.