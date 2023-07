Cristiano Ronaldo investit dans les montres de luxe

Une grosse machine

Le pourcentage de sa participation et le montant qu’il a déboursé n’ont pas été dévoilés dans le communiqué et Chrono24 n’était pas joignable pour donner des précisions. Parmi les autres investisseurs de Chrono24, le Français Bernard Arnault, patron du numéro un mondial du luxe LVMH.

Fondée en 2003, Chrono24 affirme sur son site enregistrer chaque mois la visite de plus de «9 millions de visiteurs» avec «plus de 500’000 montres provenant de plus de 3’000 professionnels et plus de 30’000 vendeurs particuliers dans plus de 100 pays».