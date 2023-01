Football: Cristiano Ronaldo de retour en Champions League dès septembre?

Comme bien souvent quand quelque chose touche de près ou de loin un actuel ou ex-Madrilène dans l’actualité, Marca en profite pour jeter un pavé dans la mare. Cette fois, le quotidien sportif madrilène, journal le plus lu d’Espagne, a lancé un rocher dans une flaque d’eau. Car elle concerne Cristiano Ronaldo et, forcément, sa supputation a été reprise un peu partout autour de la planète.

Car «comme par hasard», comme il est dit trop souvent depuis le début de la crise du Covid, Al Nassr et les «Magpies» sont détenus par la même entité: le Fonds public d’investissement d'Arabie saoudite. Et Marca l’affirme: si Newcastle termine dans les quatre premiers de Premier League, Ronaldo peut être prêté une saison au club anglais, afin d’y améliorer ses statistiques en C1 et ne pas laisser Lionel Messi lui chiper ses records de buts (141 à 129 pour CR7 actuellement) et de passes décisives (42 à 40).