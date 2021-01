En inscrivant le premier but de la Juve, le Portugais s’est montré décisif lors du succès contre Naples en finale de la Supercoupe.

Selon de nombreuses statistiques, Cristiano Ronaldo est devenu mercredi le meilleur buteur de tous les temps, lors de la victoire de la Juventus contre Naples, en finale de la Supercoupe d’Italie (2-0). Le Portugais devance ainsi le Tchécoslovaque Josef Bican (759 réussites) et le Brésilien Pelé (757 buts).

On jouait la 64e de jeu lorsque, à la suite d’un corner, CR7 a profité d’un ballon mal dégagé de Bakayoko pour crucifier le pauvre Ospina à bout portant. Grâce à cette réussite, le Portugais porte désormais son total de buts inscrits en match officiel à 760, clubs et sélection nationale confondus. Il a fait tremblé les filets 450 fois avec le Real, 118 avec Manchester United, 85 avec la Juventus, 5 avec le Sporting et 102 avec le Portugal.