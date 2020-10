Football : Cristiano Ronaldo «enfin» négatif au coronavirus

La star de la Juventus a été testée négative au coronavirus et peut sortir de l’isolement, a déclaré son club vendredi dans un communiqué.

Le joueur de la Juventus Cristiano Ronaldo a été testé négatif au coronavirus et peut sortir de l’isolement, a déclaré son club vendredi dans un communiqué. «Ronaldo a effectué un contrôle avec un test de dépistage du Covid-19. L’examen a débouché sur un résultat négatif», ont affirmé les nonuples champions sortants. «Par conséquent, le joueur est guéri, après 19 jours, et n’est plus soumis à l’isolement.»