Football

Cristiano Ronaldo est de retour à Turin

Après deux semaines de confinement à Madère, le Portugais est arrivé à Turin lundi soir.

Un jet privé avec à son bord Ronaldo et sa famille a atterri à l'aéroport de Turin vers 22h20, a rapporté la presse locale. Ronaldo est arrivé en provenance de son île natale de Madère où il a passé deux semaines en confinement.

Ceux qui espéraient que le feu vert du gouvernement à une reprise des entraînements individuels annonçait un rapide retour à la compétition ont vite été douchés par le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora. «Je lis des choses étranges, mais rien n'a changé par rapport à ce que j'ai toujours dit sur le football: les entraînements (collectifs) des équipes ne reprendront pas avant le 18 mai et la reprise du championnat, on n'en parle pas du tout pour l'instant», a-t-il écrit sur Facebook.

Et d'ajouter, provocateur, comme pour confirmer ses relations difficiles avec le football professionnel: «Maintenant excusez-moi, mais je retourne m'occuper de tous les autres sports et centres sportifs (gymnases, centres de danse, piscines) qui doivent rouvrir au plus vite.»