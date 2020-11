Football«Cristiano Ronaldo est un ignorant»

Il a beau être considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, le quintuple Ballon d’or ne fait pas l’unanimité partout où il passe. Malgré ses 70 buts marqués en 93 matches depuis son arrivée à Turin en 2018, «CR7» doit encore et toujours faire face à des détracteurs.

«À tous les «haters», continuez à me détester, sans vous je ne serais pas là où je suis. Merci!»

Le dernier en date? Pasquale Bruno (58 ans), ancien joueur notamment passé par la Juventus entre 1987 et 1990. «Cristiano Ronaldo est un ignorant, a déclaré Bruno dans l’émission spécialisée italienne Tiki Taka. Il vit en Italie depuis deux ans maintenant et il n’a même pas encore appris notre langue. Pour s’exprimer, il ne parle qu’en espagnol. Il n’a pas de respect pour ses coéquipiers et pour nous, les Italiens.»