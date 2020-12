Football : Cristiano Ronaldo et Leonardo Bonucci passent aux excuses

Après la défaite concédée face à la Fiorentina (0-3) mardi soir, les deux joueurs de la Juventus ont fait profil bas sur leur compte Instagram.

«Hier (mardi), avec cette prestation décevante et un résultat loin d’être acceptable, on a disputé notre dernier match de 2020, une année spéciale à plusieurs titres», a ajouté Ronaldo, également sur Instagram.

«Les stades vides, les protocoles Covid, les matches reportés, les prolongations à rallonge et un calendrier très serré, a décrit le quintuple Ballon d’or. Mais ceci n’est pas une excuse. On sait qu’on doit donner plus pour mieux jouer et gagner avec la manière.»