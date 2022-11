Cristiano Ronaldo et Manchester United, c'est fini!

Football : Cristiano Ronaldo quitte Manchester United

Le club mancunien a annoncé mardi que CR7 n’était plus un joueur des Red Devils. La décision a été prise «d’un commun accord, avec effet immédiat».

Ronaldo ne jouera plus pour ManU.

«Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, un bel avenir», ajoute Manchester United à propos du départ de la star portugaise de 37 ans, qui a récemment critiqué vivement son entraîneur et ses dirigeants dans un entretien à la chaîne anglaise TalkTV.