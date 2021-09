Football - Cristiano Ronaldo Jr va jouer avec le fils de Wayne Rooney

Kai Rooney (à g. avec son papa Wayne) et Cristiano Ronaldo Jr (à dr. avec son papa) seront coéquipiers dans l’équipe M11 de Manchester United.

Et qui aura-t-il comme coéquipier dans sa nouvelle formation? Kai Rooney, le fils de Wayne, qui est à peine plus âgé que lui (il est né le 2 novembre 2009), et qui évolue au poste de milieu offensif dans l’équipe M11 de Man United!