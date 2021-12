Football : Cristiano Ronaldo, ou la quête des records ultimes

L’attaquant portugais de Manchester United a inscrit jeudi soir contre Arsenal ses 800e et 801e buts en carrière au plus haut niveau. Il est loin devant tout le monde à ce niveau-là. Retour en chiffres sur ses impressionnantes statistiques.

Il veut tous les records, et ses 36 ans n’y changent rien: Cristiano Ronaldo l’a encore prouvé jeudi en inscrivant les 800e et 801e buts de sa carrière avec Manchester United, contre le club rival Arsenal.

Le nombre de fois où il a affronté Lionel Messi. L’Argentin est l’adversaire que le Portugais a rencontré le plus souvent dans sa carrière (toutes compétitions confondues), à égalité avec Sergio Busquets et Andres Iniesta, selon les données du site spécialisé Transfermarkt.

C’était le 8 décembre 2000, la 36e et dernière fois où Cristiano Ronaldo (Juventus, à g.) et Lionel Messi (FC Barcelone, à dr.) se sont croisés sur une pelouse.

140

181

801

Le nombre de buts marqués dans sa carrière professionnelle. Il a dépassé la saison dernière le mythique total de 767 buts attribués en compétitions officielles à la légende brésilienne Pelé. CR7 a marqué 115 buts avec la sélection du Portugal et 686 en clubs: 5 pour le Sporting Lisbonne (2002-03), 130 pour Manchester United (2003-2009), 450 pour le Real Madrid (2009-2018) et 101 pour la Juventus Turin (2018-2021). Il a atteint et dépassé les 800 buts en mettant deux buts contre Arsenal jeudi avec les Red Devils. Il s’approche désormais des 805 buts attribués au Tchèque Josef Bican, le buteur le plus prolifique de l’histoire du football.