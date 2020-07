Football

Cristiano Ronaldo peut encore marquer l’histoire

La défaite de l’Inter mercredi soir permet à la Juventus de viser le titre dès ce jeudi soir contre l’Udinese (19h30). Le Portugais, lui, pourrait continuer sa quête de records.

Omniprésent

Pour l’heure, Cristiano Ronaldo partage la tête du classement des buteurs avec Ciro Immobile (Lazio Rome). En cas de titre de meilleur buteur du championnat, il deviendrait le premier joueur de l’histoire à gagner ce classement en Angleterre, en Espagne et en Italie.

Enfin, et c’est peut-être le plus probable, Cristiano Ronaldo pourrait devenir le meilleur buteur de la Juventus sur une seule saison. Lors de la saison (1933-1934), Felice Borel avait totalisé 32 réussites. S’il continue d’enchaîner les doublés comme récemment face à l’Atalanta et la Lazio, ces différents objectifs n’ont rien d’irréalistes à quatre matches de la fin de saison.