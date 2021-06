Euro 2020 : Cristiano Ronaldo pour la couronne, les records et le Ballon d’Or

La star portugaise débute son championnat d’Europe mardi contre la Hongrie. Ronaldo nourrit de grosses ambitions.

Statut d’idole oblige, Cristiano Ronaldo entame son Euro face à la Hongrie, mardi à Budapest (18h00), avec trois objectifs ambitieux: aider le Portugal à conserver son titre de champion d’Europe, battre de nouveaux records et lancer sa campagne pour un sixième Ballon d’Or.

Pour réussir un doublé, que seul l’Espagne a réalisé en remportant l’Euro 2008 et l’Euro 2012, la sélection lusitanienne devra d’abord s’extirper d’un «groupe de la mort» où la Hongrie, qui jouera dans une Puskas Arena comble avec 68’000 supporters, apparaît comme l’adversaire le plus abordable.

Car le Portugal affrontera ensuite l’Allemagne, samedi à Munich, puis la France championne du monde, le 23 juin de nouveau à Budapest, pour une revanche de la finale de 2016 qui a vu Ronaldo pleurer de tristesse en sortant sur blessure, puis de joie grâce au but d’Eder en prolongation (1-0 ap).

Retrouvailles avec la Hongrie

Il y a cinq ans, Ronaldo avait livré sa meilleure performance lors du troisième match de poules, en signant une passe décisive et un doublé, dont une talonnade à la Madjer, pour arracher la qualification en huitièmes de finale grâce à un troisième nul face à ... la Hongrie (3-3).

Trois fois menés au score, et virtuellement éliminés, les Portugais ont à chaque fois trouvé dans leur capitaine la ressource pour revenir dans le match et terminer troisièmes de poule derrière la sélection magyare et la surprenante Islande.