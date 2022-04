Royaume-Uni : Cristiano Ronaldo présente sa fille

La star du ballon rond a posté une photo de lui entouré de sa famille et de sa dernière-née qui a vu le jour le 18 avril 2022.

Après le temps du deuil, celui des sourires. Trois jours après que Georgina Rodriguez a donné naissance à des jumeaux, dont un est malheureusement décédé , Cristiano Ronaldo a posté une image de lui entouré des siens. On y voit la star de Manchester United avec le nouveau-né – une petite fille dont on ignore encore le prénom – sur son bras gauche et Alana Martina, fille de 4 ans eue avec Georgina, à côté de lui.

«Home sweet home. Gio et notre petite fille sont finalement ensemble avec nous», a écrit le Portugais de 37 ans. Et d’ajouter: «Nous désirons remercier tout le monde pour tous les gentils messages et les gestes d’affection. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l’amour et le respect que vous avez pour notre famille». Celui qui a été honoré par les supporters de Liverpool a conclu en affirmant qu’il fallait être «reconnaissant pour la vie que nous venons juste d’accueillir».