Barrages pour le Mondial 2022: le Portugal et l'Italie en danger

Mondial au Qatar : Cristiano Ronaldo, roi des barrages à la souveraineté menacée

Les barrages pour la prochaine Coupe du monde débutent ce jeudi soir. Le Portugal de CR7 ou les champions d’Europe italiens ne seront pas du voyage au Qatar.

L’exercice est connu et l’historique positif, mais Cristiano Ronaldo risque gros en barrages du Mondial 2022. Afin de disputer son 12e grand tournoi international consécutif depuis l’Euro 2000, le Portugal doit d’abord disposer de la Turquie jeudi à Porto (20h45).

Une 5e phase finale?

«CR7» est un habitué de ces matches couperet, qu’il a déjà disputés sur la route de l’Euro 2012, puis du Mondial 2014. A chaque fois, le natif de l’île de Madère s’était montré à la hauteur de l’enjeu. En 2011, l’attaquant de Manchester United avait signé un doublé contre la Bosnie-Herzégovine et, deux ans plus tard, il avait écoeuré la Suède de Zlatan Ibrahimovic avec ses quatre buts.

Défense décimée

«Nous savons que nous avons du talent. Si nous arrivons à avoir un bon esprit d’équipe nous serons en mesure de surmonter ces barrages», a commenté l’attaquant de Liverpool Diogo Jota, mardi en conférence de presse. Si Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Joao Felix seront aussi au rendez-vous sur le front offensif, le secteur défensif portugais aborde ces barrages amoindri par des absences de poids.

Le défenseur central de Manchester City Ruben Dias, le latéral de Wolverhampton Nelson Semedo, son coéquipier en club Ruben Neves et Renato Sanches (Lille) ont tous dû déclarer forfait sur blessure. Le vétéran Pepe (39 ans) a de son côté été testé positif au Covid-19 lundi, au premier jour du rassemblement de la Seleçao, et se retrouve indisponible au moins contre la Turquie. Enfin, le latéral de Manchester City Joao Cancelo sera lui suspendu face aux Turcs.

L’Italie a soif de revanche

Sur le papier, difficile de faire duel plus déséquilibré, mais la Macédoine du nord et son attaquant Aleksandar Trajkovski rêvent de récidiver en faisant obstacle à l’Italie, comme en 2018.

Si elle a été absente du Mondial russe, une première depuis 60 ans, l’Italie le doit pour beaucoup à Trajkovski et à sa frappe croisée du droit, le 6 octobre 2017. Cette égalisation de celui qui évoluait alors à Palerme devait contraindre les Italiens à des barrages contre la Suède, qui devaient s’avérer fatals. «J’espère que si je marque cette fois-ci ce sera pour une victoire», a déclaré à l’AFP Trajkovski, 29 ans, qui évolue désormais au club danois d’Aalborg.

Spécialiste des nuls

Le refrain des «Nuits magiques» qui a porté Giorgio Chiellini et les siens sur le toit de l’Europe l’été dernier a connu depuis plusieurs fausses notes: la fin de trois ans d’invincibilité (37 matches), en Ligue des nations contre l’Espagne, et surtout le billet direct pour le Mondial abandonné à la Suisse, première du groupe. La faute notamment à deux nuls contre la «Nati» (0-0, 1-1) avec deux penalties ratés par Jorginho, devenu le symbole du retour à l’ordinaire azzurro, et un autre contre la Bulgarie (1-1).