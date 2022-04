Football : Cristiano Ronaldo se prend un vent inattendu

La star portugaise a invité un jeune fan autiste à le rencontrer après avoir frappé son téléphone le week-end dernier. Profondément choqué, l’intéressé a décliné.

Dans la foulée, la police de Merseyside a ouvert une enquête, tandis que la star portugaise s’est fendu d’un message d’excuse sur Instagram: «Il n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m’excuser pour mon emportement et, si possible, j’aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford, en signe de fair-play et de sportivité.»

Fin de l’histoire? Absolument pas car la victime, un certain Jake Harding âgé de 14 ans et atteint d’autisme, a purement et simplement décliné la proposition. Interrogée par Sky News, sa mère, Sarah Kelly, a confirmé qu’un représentant de Ronaldo les avait bel et bien contactés pour organiser une rencontre entre le joueur et le jeune Jake au «Théâtre des Rêves», mais cette invitation a été balayée d’un revers de main. Sarah Kelly ne s’est pas montrée tendre envers l’ancienne gloire du Real Madrid: «S’il était sincère, je pense qu’il aurait dû se retourner au moment de l’incident, prendre le téléphone de Jake et lui dire: «Je suis désolé». Ce qui m’a le plus fait rire, c’est qu’il parle de «sportivité». Quand on est capable de faire ça à un garçon de 14 ans, ce n'est pas du tout de la sportivité.» Également contactée par le Liverpool Echo, elle a ajouté: «Jake ne veut pas aller à United et il ne veut pas voir Ronaldo.»