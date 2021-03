CR7 n’a pas été épargné par la presse transalpine. AFP

Le paradoxe est immense. Au lendemain de l’élimination de la Juventus par un Porto réduit à 10 dès la 54e minute, c’est un Portugais qui figure à la une de tous les journaux italiens et qui est la cible de toutes les critiques: Cristiano Ronaldo, bien sûr, la star de la Vieille Dame. On le voit abattu, les mains qui lui cachent le visage, assis par terre, ou alors sautant et tournant le dos au coup franc de Sergio Oliveira, laissant le ballon passer. Et les épithètes pleuvent.

Le Corriere dello Sport frappe très fort et embrasse un sentiment général: « Trahi par Ronaldo » , c’est le titre. Sur le site en ligne, les premières analyses du jour continuent sur le même thème: « Cristiano Ronaldo impardonnable » .

«Trahi par Ronaldo» Le <em>Corriere dello Sport</em>

Il y a derrière la violence des mots un constat sans appel. La star portugaise, payée à prix d’or, est là depuis trois ans. Depuis trois ans, sur la scène européenne de la Ligue des champions, la Juve , c’est: une élimination en quarts de finale et deux éliminations en huitièmes de finale. Le tout face à Ajax, Lyon et maintenant Porto, des adversaires que la Juve aurait dû battre notamment grâce à sa star.

Le regard dans le vague… Reuters

Alors ce m ercredi m atin, Cristiano Ronaldo est plus que jamais ciblé. Sur plusieurs sites internet, sa photo, toujours lui, toujours accablé, toujours fustigé: « Absent » , « Fia s co » , « Touché coulé » , les digressions n’en finissent plus de ramener l’élimination de la Juve au seul Cristiano Ronaldo qui ne s’est pas montré à la hauteur de l’événement.

Beaucoup relèvent son attitude sur le coup franc de la 115e qui propulsera Porto en quart de finale: sauter et tourner le dos au tir, le ballon qui passe en dessous et qui qualifie Porto. La Gazzetta dello Sport, toujours avec Cristiano Ronaldo pour l’illustrer, titre: « Sombre Juve » . Il est question aussi de l’avenir en évoquant Andrea Agnelli , le président du club : que va-t-il faire maintenant?

Forcément le contraste est énorme avec les journaux et les sites portugais. Il est question dans une euphorie générale légitime de Pepe, le défenseur portugais, porté aux nues, de l’exploit bien sûr, de l ’ accueil, qui a été fait aux héros de retour à Porto, avec des torches allumées par les supporters.

Mais Futebol résume: « Quelle âme Sergio! » Sergio Oliveira, auteur d’un doublé. Quelle âme pour toute l’équipe aussi, qui a su se mobiliser malgré l’expulsion de Taremi dès la 54e minute.

«Il est le leader de la Juve, mais il n’est pas le seul à blâmer» Alessandro Del Piero, ex-joueur de la Juventus