Football - Cristiano Ronaldo va de nouveau avoir des jumeaux

Ronaldo avait eu trois enfants lors de précédents relations, avant de se mettre avec Georgina Rodriguez. Le quintuple Ballon d’or est déjà le père d’un Cristiano Ronaldo Junior, venu au monde en 2010. Puis, en 2017, il a fêté l’arrivée au monde de deux jumeaux, Eva et Mateo. Le Portugais aura donc six enfants. Dans une interview accordée à France Football en 2017, CR7 avait affirmé qu’il désirait avoir 7 enfants, rappelle «RMC Sport». Sa compagne actuelle a elle déclaré que son désir de maternité était plus fort que tout et qu’elle espérait avoir plus d’enfants. Les deux font donc bien la paire.